В Петербурге строят три атомных ледокола

Суда смогут ломать лед толщиной до четырех метров.

Петербургские специалисты строят три атомных ледокола и самодвижущуюся платформу "Северный полюс". Об этом стало известно 5-го июля на праздничном концерте, посвященном Дню работников морского и речного флота в БКЗ "Октябрьский".

Три атомных ледокола строят на Балтийском заводе. Ледостойкую самодвижущуюся платформу воздвигают на "Адмиралтейских верфях". Она будет полгода работать в автономном режиме. Обслуживанием новых судов займутся петербургские моряки.

День работников морского и речного флота отмечают в первое воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 7-е июля.

Также на прошедших выходных отметили День Достоевского. Piter.TV поделился видео, на котором по Кузнечному переулку идут огромные герои книг писателя.

Фото: vk.com/ashipyards