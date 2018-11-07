В "Достоевском карнавале" приняли участие огромные марионетки

Герои его книг в увеличенном размере прошли по центру Петербурга.

В Петербурге 6-го июля отмечают День Достоевского. В честь этого в городе проводится "Достоевский карнавал". Его открыли огромные марионетки - герои произведений писателя. Корреспонденту Piter.TV удалось заснять кукол, шагающих по Кузнечному переулку.

Карнавал стартовал в 12:00 с Владимирской площади, где находится памятник Ф.М. Достоевскому. Далее персонажи проследовали к Музею Достоевского. В честь праздника Кузнечный переулок перекрыли. Он проходит уже десятый раз.

В карнавале принимают участие живые скульптуры и великанцы Театра "Кукольный формат". Торжество закончится в 15:00.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Стачек, 4, хотят восстановить фонтан.

Видео: Piter.TV