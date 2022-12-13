В Петербурге строительство новых домов подорожало на 20%

Отмечается, что пик подъема цены был весной, когда некоторые позиции подскочили в цене в 1,5-2 раза.

За 2022 год стоимость строительства домов в Петербурга поднялась на 20%. Об этом 7 февраля пишет "Деловой Петербург".

Цена выросла из-за подорожания стройматериалов. Отмечается, что пик подъема цены был весной, когда некоторые позиции подскочили в цене в 1,5-2 раза. Также подорожала и стоимость общестроительных работ. Это связано с дефицитом рабочей силы. По прогнозам экспертов, в ближайшей перспективе уменьшения цен не ожидается.

Ранее строительство Большого Смоленского моста профинансируют в 2023 году. До этого представители КРТИ заявляли, что в городском бюджете-2023 не предусмотрены средства на строительство объекта.

Фото: Piter.tv