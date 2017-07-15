В Петербурге стоимость выпускных платьев увеличилась на 6,9%

В среднем оно стоит 3 100 рублей.

Аналитики Авито выяснили, что в Санкт-Петербурге спрос на платья для выпускниц за год вырос на 3,3%. Сам наряд к празднику подорожал на 6,9% за год и сейчас стоит в среднем 3 100 рублей. Самая большая конкуренция на платья размера XXL.

Всего по России спрос на платья для выпускного вырос на 8% в 18 крупнейших городах. Больше всего он вырос в Ульяновске, сразу на 58,9%.

Выпускницы как в целом по России, так и в отдельных городах чаще всего ищут платья маленького размера (42-44): по всей стране ими интересуется почти каждая вторая покупательница (46%). Однако наиболее сильная конкуренция между выпускницами наблюдается за наряд самого большого размера (XXL).

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