В Петербурге стоимость аренды жилья снизилась на пять процентов

В ноябре средняя стоимость однокомнатных квартир в больших городах составила 21,7 тыс. рублей.

В Петербурге упали цены на аренду недвижимости. В ноябре стоимость съемной однокомнатной квартиры снизилась на пять процентов по сравнению с прошлым месяцем. Так, классическая "однушка" обойдется горожанину в 28,9 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщили на портале "Петербургский дневник" со ссылкой на данные ЦИАН.

В ноябре средняя стоимость однокомнатных квартир в больших городах составила 21,7 тыс. рублей. Больше всего цены упали в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. А в Красноярске и Челябинске жилье "для холостяков" подорожало на 7 процентов.

Эксперты уверяют, что цены на аренду квартир пока не будут расти. Динамика связана с большой конкуренцией за съемщиков.

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