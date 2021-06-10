В поселке Янега для жителей ветхих бараков построили новый многоквартирный дом

Всего здесь 24 квартиры: 8 трехкомнатных, 11 двухкомнатных и 5 однокомнатных. Каждому новоселу передадут помещения не меньшей площади, чем в старом жилье, с отделкой и бытовой техникой.

В поселке Янега Лодейнопольского района не осталось аварийного жилья: для жителей ветхих бараков построили новый многоквартирный дом. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал госстройнадзор Ленинградской области.

В Янеге будет расселено 10 бараков, в новое жилье переедут более 80 человек. Всего здесь 24 квартиры: 8 трехкомнатных, 11 двухкомнатных и 5 однокомнатных. Каждому новоселу передадут помещения не меньшей площади, чем в старом жилье, с отделкой и бытовой техникой.

На придомовой территории установлены спортивные и детские площадки, предусмотрены парковочные места с местами для инвалидов.

Ранее правительство Ленинградской области ввело в эксплуатацию два дома в Подпорожье, куда из ветхих домов переедут 530 человек. До конца 2022 года будут введены дома в Тихвине, Лодейном Поле, Ивангороде, Сясьстрое, Луге и в деревне Лесколово. В новые квартиры переедут 2 234 человек.

Фото: администрация Ленобласти