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В Татарстане потушили пожар в бараке

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При тушении огнеборцы обнаружили тела шести мужчин.

В Татарстане потушили пожар в бараке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Малореченский. На территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В момент пожара в помещении находились 39 человек. Из них 33 самостоятельно вышли на улицу.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. При тушении огнеборцы обнаружили тела шести мужчин. Всего в ликвидации огня участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Якутии огнеборцы тушат магазин.

Видео: МЧС России

Теги: барак, мчс россии, пожар, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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