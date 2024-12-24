При тушении огнеборцы обнаружили тела шести мужчин.

В Татарстане потушили пожар в бараке. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Малореченский. На территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В момент пожара в помещении находились 39 человек. Из них 33 самостоятельно вышли на улицу.

Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. При тушении огнеборцы обнаружили тела шести мужчин. Всего в ликвидации огня участвовали 14 специалистов и четыре единицы техники. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Ранее мы сообщали, что в Якутии огнеборцы тушат магазин.

Видео: МЧС России