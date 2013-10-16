В Петербурге сточные воды затопили цокольные этажи и территорию "Красного треугольника"

Для того чтобы уберечь имущество, воду откачивали с помощью насосов и сливали на улицу. После этого между корпусами появилась небольшая речка.

Стало известно, что в ночь на 28 декабря территорию промзоны "Красный треугольник" и часть подвальных помещений затопило сточными водами. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на несколько арендаторов.

Как рассказали предприниматели, специалисты "Водоканала" из-за задолженности установили "затычку" на слив сточных вод. После этого вода начала подтапливать цокольные этажи. Для того чтобы уберечь имущество, воду откачивали с помощью насосов и сливали на улицу. После этого между корпусами появилась небольшая речка.

В пресс-службе "Водоканала" ответили, что компания систематически не соблюдает сроки оплаты услуг по договору. Общая задолженность фирмы на 29 декабря составляет более миллиона рублей. "Водоканал" прекратил водоотведение до погашения задолженности.

Ранее школьник сорвался с 10-метровой высоты на заброшенном заводе "Красный треугольник". Его госпитализировали с множественными травмами.

Фото: Piter.tv

