Школьник сорвался с 10-метровой высоты на заброшенном заводе "Красный треугольник"

Его госпитализировали с множественными травмами.

Вечером 14 октября на территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло ЧП. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На территорию завода на набережной Обводного канала пробралась компания школьников. Один из них сорвался с 10-метровой высоты. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, подвывихом шейного позвонка, компрессионным переломом трех грудных позвонков, с множественными ушибами и ссадинами.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.

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Фото: Piter.TV