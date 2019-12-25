Школьник сорвался с 10-метровой высоты на заброшенном заводе "Красный треугольник"

Вечером 14 октября на территории заброшенного завода "Красный треугольник" произошло ЧП. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
На территорию завода на набережной Обводного канала пробралась компания школьников. Один из них сорвался с 10-метровой высоты. Подростка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, подвывихом шейного позвонка, компрессионным переломом трех грудных позвонков, с множественными ушибами и ссадинами.
Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь.
Ранее мы писали, что в Петроградском районе на стройке погиб монтажник.
Фото: Piter.TV
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