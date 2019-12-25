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В Петербурге стартует углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19
Сегодня, 11:25
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В Петербурге стартует углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19

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В комитете по здравоохранению обозначили категории граждан, которым такая диспансеризация нужна в первую очередь.

Медицинские учреждения будут приглашать граждан, переболевших коронавирусом, на углубленное обследование. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Так как эпидемическая ситуация сложная, граждан будут приглашать. Организации совместно с Территориальным фондом ОМС составляют списки лиц, которым нужна углубленная диспансеризация. 

В первую очередь на нее направят граждан, переболевших COVID-19, у которых есть 2 и более хронических неинфекционных заболеваний. К приоритету второго уровня относятся те, кто перенес вирусную инфекцию, и у кого есть одно сопутствующее хроническое неинфекционное заболевание или его отсутствие. Затем будут приглашаться граждане, которые не обращались в медицинскую организацию более двух лет. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с этой недели в Петербурге начнется ревакцинация от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: диспансеризация, осмотр
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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