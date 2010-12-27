В Петербурге стартовал проект по переработке пищевых отходов в ресторанах

Проект запустили на проспекте Добролюбова, 11.

В Петербурге стартует проект по переработке пищевых отходов в ресторанах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Еще в августе этого года специалисты представили вице-губернатору Любови Совершаевой проект мини-модели циклической рациональной экономики на примере ресторанного бизнеса. Проект должен помочь сократить и современно обработать образующиеся пищевые отходы.

В планах специалистов — анализ объема производимых отходов в ресторанах и кафе Петербурга, оценка состава отходов, расчет стоимости сбора отходов. Все эти данные в конечном итоге должны помочь сократить расходы, сделать производство более экологичным и получать прибыль на переработке.

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