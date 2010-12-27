В Ленобласти откроют пункты приема вторсырья

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение апробировать систему приема у населения твердых коммунальных отходов, годных к переработке.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение апробировать систему приема у населения твердых коммунальных отходов, годных к переработке.

"Люди хотят чувствовать свою причастность к процессу реформирования сферы обращения с отходами. Каждый должен понимать, как именно он может участвовать в процессе правильного сбора и утилизации мусора, помогать природе и улучшать состояние окружающей среды", – считает Александр Дрозденко.

Пилотный пункт приема использованной стеклянной тары и пластиковых бутылок, а также автомобильных шин и макулатуры появится в одном из густонаселенных районов Ленинградской области. Профильным ведомствам дано поручение определиться с выбором места под площадку.

Одновременно с 1 ноября 2019 года пилотный проект по двухфракционному сбору мусора будет запущен в Приозерском районе. На улицах города появятся специально оборудованные контейнерные площадки, предназначенные для раздельного накопления отходов. Емкости будут иметь специальную маркировку: в одни контейнеры будут собираться пищевые отходы, в другие – так называемые "сухие". Заполненные емкости будут транспортироваться на полигон вблизи поселка Тракторное, где завершаются работы по подготовке карты для выработки биокомпоста. Оставшиеся отходы поступят на сортировку и будут разделены на полезные фракции.

По словам начальника Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николая Борисова, двухфракционный сбор мусора позволит увеличить глубину обработки отходов. Если пилотный проект окажется успешным, опыт будет тиражирован в других районах региона.

Источник: пресс-служба ЛО