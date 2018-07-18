В Петербурге началось строительство завода медтехники Sarstedt

В "Марьино" уже в 2020 году запустится производство техники по забору крови.

В Петербурге началось строительство немецкого завода по выпуску медицинской техники. Предприятие Sarstedt займет территорию в 4 га в промзоне "Марьино". Стоимость создания подобного объекта оценивается в 1,5 миллиарда рублей. Известно, что фирма выкупила участок у города в собственность.

Промышленный корпус завода планируется завершить к маю 2020 года. Там будут изготавливаться системы для забора крови. Поставки оборудования будут идти не только в Петербург, но и по всей стране.

В Смольном отмечают, что немецких партнеров всегда отличали качество и надежность. Договоренность о строительстве медицинского завода была достигнута на петербургском международном экономическом форуме.

Ранее Piter.tv писал о том, что экс-главе МО "Смольнинское" дали условный срок за мошенничество.

Фото: Piter.tv