Экс-главе МО "Смольнинское" дали условный срок за мошенничество

В 2015 году пропали около 9 млн рублей, которые были выделены на благоустройство.

Куйбышевский районный суд 22-го июля огласил приговор в отношении бывшего главы администрации МО "Смольнинское" Натальи Смирновой и руководителя "Инвест +" Дмитрия Степанова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело слушалось в особом порядке. Смирнову приговорили к 2 годам лишения свободы условно. В течение двух лет она не может занимать должности в органах государственной власти. Ее сообщник - Дмитрий Степанов - получил три года условно с испытательным сроком 2 года.

В 2015 году женщина, пользуясь своей должностью, сделала так что "Инвест +" победил в конкурсе на благоустройство внутридомовых территорий жилых домов в МО "Смольнинское". С апреля по ноябрь того же года Смирнова перевела на счет компании около 80 млн рублей. Почти 9 млн ушли в счет оплаты фактически невыполненных работ и неиспользованных материалов.

Следствие предполагает, что глава муниципального округа получила свою долю строительными материалами на сумму 1,4 млн рублей. В 2016 году Степанов по аналогичной схеме похитил из бюджета МО "Смольнинское" более 900 тысяч рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд признал мошенниками Зимина и Федотова.

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