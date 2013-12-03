Суд признал мошенниками Зимина и Федотова

В августе 2018 года они собирались похитить 30 млн рублей у гендиректора ООО "Орион".

В понедельник, 22 июля Ленинский районный суд признал мошенниками адвоката Адвокатской палаты Ленобласти Михаила Федотова и генерального директора ООО "Юридическое бюро "Фордевинд" Сергея Зимина. В августе 2018 года они собирались похитить 30 млн рублей у гендиректора ООО "Орион". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Федотова приговорили к условному лишению свободы на три года с испытательным сроком в два года. Также он на два года лишился адвокатский практики и заплатит штраф в 120 тыс. рублей

Зимина также приговорили условно, но на два года и девять месяцев с испытательным сроком в два года. Юридической деятельность нельзя будет заниматься два года, а штраф равен 120 тыс. рублей.

Оба свою вину признали.