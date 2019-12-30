Ленинский райсуд эвакуировали третий раз за день во время рассмотрения дела в отношении диспетчера

Эвакуации проходили пять раз на этой неделе.

Ленинский районный суд эвакуировали прямо во время рассмотрения дела в отношении диспетчера компании "Теплосеть Санкт-Петербурга" Евгения Емельянова, обвиняемого в гибели двоих молодых людей в подвальном кафе на Измайловском проспекте. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

В пятницу, 24 января, суд приступил к рассмотрению по существу дела действующего сотрудника "Теплосети". В его отношении ранее возбудили уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц". Максимальный срок по данной статье – 7 лет лишения свободы.

Адвокат заявил, что если в действиях диспетчера и есть какие-либо нарушения, то совершены они были на его рабочем месте – в диспетчерской на улице Черняховского. То есть дело должно быть подсудно Смольнинскому районному суду.

Фото: Piter.TV