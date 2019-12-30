Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке жителя Петербурга

Родители просят 4 млн рублей в качестве морального вреда.

Суд рассмотрит дело погибшего в кипятке петербуржца. В Ленинскую районную инстанцию обратились родители жертвы. Они надеются получить деньги за возмещение морального вреда. Местные жители требуют от истца четыре миллиона рублей за гибель 20-летнего Андрея Начинкина. Он погиб из-за прорыва трубопровода. Трагедия произошла еще в 2018 год на Измайловском проспекте. Тогда почти 500 тонн кипятка вылилось из трубы в кафе. Заведение в подвальном помещении оказалось затоплено. Жертвами ситуации стали два человека, которые находились внутри. Они получили ожоги несовместимые с жизнью.

Иск направлен против диспетчера компании "Теплосеть" Евгения Емельянова. Мужчина находился на ночном дежурстве, когда на конструкции возник дефект. Сотрудника обвиняют в нарушении правил безопасности ведения работ. На данный момент он остается единственным фигурантом уголовного дела.

Ранее Piter.tv писал о том, что завершено расследование гибели двух человек в антикафе "Типичный Питер".

Фото: Piter.tv

