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В Петербурге бывшего диспетчера "Теплосети" осудят за сварившихся в кипятке юношей

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Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении него.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что в Петербурге бывшего диспетчера "Теплосети" осудят за сварившихся в кипятке юношей. Об этом пишет пресс-служба Адмиралтейского района. 

Известно, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города.

Напомним, при прорыве трубы на Измайловском проспекте умерли два человека. Кипяток затопил полуподвальное кафе, где находились три гостя и администратор. Изначально считали, что все успели выбежать, однако потом двое молодых людей вернулись за одеждой и не выбрались. В  результате ЧП погибли 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прокуратура начала проверку после прорыва трубы в Купчино.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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