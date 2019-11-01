Ленинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении него.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что в Петербурге бывшего диспетчера "Теплосети" осудят за сварившихся в кипятке юношей. Об этом пишет пресс-служба Адмиралтейского района.

Известно, что уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города.

Напомним, при прорыве трубы на Измайловском проспекте умерли два человека. Кипяток затопил полуподвальное кафе, где находились три гостя и администратор. Изначально считали, что все успели выбежать, однако потом двое молодых людей вернулись за одеждой и не выбрались. В результате ЧП погибли 20-летние Андрей Начинкин и Максим Шустров.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге прокуратура начала проверку после прорыва трубы в Купчино.

Видео:Piter.TV