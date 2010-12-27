Завершено расследование гибели двух человек в антикафе "Типичный Питер"

В ближайшие дни дело будет передано в суд.

Завершено расследование уголовного дела по факту гибели двух человек в антикафе "Типичный Питер", сообщило 24 июля издание "Фонтанка.ру", ссылаясь на адвоката Александра Борзова.

Следственный комитет уже в третий раз меняет квалификацию уголовного дела, утяжеляя обвинение диспетчеру "Теплосети" Евгению Емельянову.

Окончательное обвинение мужчине предъявлено по статье 216 УК "Нарушение правил безопасности ведения иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

По информации следствия, ночью с 27 на 28 сентября 2018 года Емельянов руководил включением участка тепломагистрали в Адмиралтейском районе из центральной диспетчерской службы "Теплосети". Предполагается, что обвиняемый не обратил внимание на скачкообразное повышение давления в подающем трубопроводе, что привело к гидроудару и мгновенному разрыву стенки трубы под домом №20 на Измайловском проспекте. Через образовавшуюся трещину хлынула горячая вода. Скорость потока доходила до тысячи тонн в час. Вода размыла грунт и затопила заведение "Типичный Питер", в котором находились посетители. В результате инцидента погибли двое молодых людей. Смерть наступила от термических ожогов ста процентов тела.

Адвокат Александр Борзов полагает, что прямой связи между работой диспетчера и гибелью посетителей нет. По словам свидетелей, кафе затапливало постепенно и у потерпевших было время покинуть помещение. Также в предъявленном Емельянову обвинении нет оценки состояния трубы, срок эксплуатации которой превысил 25 лет.

Сейчас Евгению Емельянову грозит до семи лет лишения свободы. Сам мужчина своей вины не признает.

Фото: vk.com/typical.piter