В Петербурге стартовала акция "сообщи, где торгуют смертью"

Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что в Северной столице стартовала акция "сообщи, где торгуют смертью". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 11 по 22 ноября 2019 года проводится 2 этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"", —сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств.

Петербуржцы смогут сообщить необходимую информацию по специально выделенному на период проведения акции телефону "горячей линии": 8 (812) 573-79-96.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за 9 месяцев вывели из обращения 3 399 фальшивых купюр.

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