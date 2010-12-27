В Петербурге за 9 месяцев вывели из обращения 3 399 фальшивых купюр

Количество подделок увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На Северо-Западе за 9 месяцев вывели из обращения 4,1 тысячи фальшивых денежных знаков Банка России. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного ГУ Банка России.

Количество подделок увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе, в Петербурге было выявлено 3 399 фальшивых денежных знаков Банка России, что на 13% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Чаще всего подделывают пятитысячные купюры и чуть реже тысячные банкноты. Также в Петербурге выявили 56 поддельных 500-рублевых банкнот, 12 сторублевых, одну 50-рублевую банкноту, 33 десятирублевые и 3 пятирублевые поддельные монеты.

Ранее Генпрокуратура сообщила о новом виде мошенничества с банкоматами.

Фото: Piter.TV