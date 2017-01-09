В Петербурге открылся юбилейный форум космических технологий "Космостарт"

Одной из особенностей форума в этом году также стал проект "Арт-Терапия".

В Северной столице стартовал юбилейный форум космических технологий "Космостарт". Мероприятие проходит в онлайн-формате в "Точке кипения" Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

Одним из ведущих мероприятия стал искусственный интеллект.

Хотела бы отметить, что наш форум появился пять лет назад и тогда мы начинали с 300 участников ректор ГУАП Юлия Антохина.

Зрители смогут пообщаться с российскими пилотами и космонавтами, проектная онлайн-сессия и "Космический квиз". В этом году особенностей форума стал проект "Арт-Терапия".

Ранее мы сообщали о том, что в Эрмитаже 2 декабря стартовал круглый стол по вопросам сохранения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Археологические памятники Пальмиры". Выставки проработают до 24 января.

Фото: ГУАП | SUAI/вк