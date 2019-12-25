В Петербурге стартовал второй этап записи в первый класс

В 09:30 на портале Госуслуг открывается второй этап записи детей в первый класс. Подать заявление могут родителей детей, которые не проживают на закрепленной территории и хотят учиться в школе другого района.
Если заявление в таком случае было отправлено в школу раньше второго этапа, то вы получите отказ. Записать ребенка в школу могут родители или законные представители, а также доверенное лицо родителя или представителя на основании доверенности.
Также документы можно подать в МФЦ. Предварительная запись не требуется.
Впервые в школу в 2022 году пойдут около 67 тысяч детей. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.
Фото: Piter.tv
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