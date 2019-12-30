В Петербурге стартовал второй этап записи детей в первые классы школ

В городе начался основной этап подачи заявлений на поступление в начальную школу.

В Петербурге 20 января начался основной этап записи детей в начальный класс школы. Родители могут предоставлять учебным заведениям документы на зачисление ребенка в первый класс на учебный 2020-2021 год. Сейчас это можно сделать тем, кто хочет отдать своего ребенка в школу на закрепленной территории.

Известно, что за первые часы данной услугой на портале государственных услуг воспользовались 80 процентов родителей. Такую статистику предоставили в пресс-службе комитета по информатизации и связи. К 10 утрам понедельника петербуржцы направили более десяти тысяч заявок. Это количество на 30 процентов больше, чем к аналогичному периоду в прошлом году.

Напомним, что с 9 утра 20 января документы также принимают центры "Мои документы". В первый час работы специалисты получили более 2,7 тысяч заявлений. До 11 часов утра все сотрудники МФЦ принимали только документы от родителей по зачислению детей в школы.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборге подвели итоги приема заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год.

Фото: Piter.tv

