В Петербурге стартовал велопробег Дедов Морозов и Снегурочек

В центре города собрались десятки горожан в праздничной одежде.

Вечером в субботу, 11 января, на Марсовом поле начался 8-ой новогодний веломарафон. Участники пробега приехали в центр города с разных районов Северной столицы в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек. Велосипеды горожан празднично украшены, некоторые приехали с детьми. Наш корреспондент заснял старт пробега, который затронул центр Петербурга и Петроградскую сторону.

Велопарад организовали главные велосообщества Петербурга, среди которых "Велосипедизация Санкт-Петербурга", Петербургское велообщество и "ВелоПитер".

"Особенность этого велопарада, что в отличие от предыдущих, он пройдет в вечернее время, когда на город опустится тьма. И с помощью красочных гирлянд, ярких фонариков и мишуры, велосипедисты будут разгонять эту тьму", – ранее заявлял Piter.tv руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу.

Видео: Piter.tv