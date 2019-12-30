Организаторы Велопарада Дедов Морозов и Снегурочек собрались "разогнать тьму"

Событие пройдет вечером 11 января.

Как рассказали Piter.tv организаторы события, маршрут пройдет через центр Петербурга и Петроградскую сторону. Соберутся велосипедисты в 18:00 11 января на Марсовом поле, часом позже начнется велопробег, в котором может принять участие любой желающий. Полный маршрут – по ссылке.

До центра города можно будет доехать в составе "районной" велоколонны от памятника Ленину у станции метро "Московская", парка Интернационалистов, а также на углу Светлановского проспекта и проспекта Тореза. Начало сбора – в 17:30 и 17:45 (от "Московской").

Для атмосферы праздника велосипедистов приветствуется соответствующая одежда Дедов Морозов или Снегурочек и украшение своего транспортного средства огнями или гирляндами. Колокольчики или колонки с новогодними песнями также будут к месту.

"Особенность этого велопарада, что в отличие от предыдущих, он пройдет в вечернее время, когда на город опустится тьма. И с помощью красочных гирлянд, ярких фонариков и мишуры, велосипедисты будут разгонять эту тьму", – заявил Piter.tv руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу.

Ранее Piter.TV подводил итоги года велосипедного сообщества Петербурга.

Фото: Велопарад Дедов Морозов и Снегурочек / "ВКонтакте"