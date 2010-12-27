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В Петербурге стартовал прием заявок для волонтеров на Евро-2020
Сегодня, 18:02
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Alena_Zinovieva

В Петербурге стартовал прием заявок для волонтеров на Евро-2020

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Всего во время Чемпионата Европы планируется задействовать более 1,5 тысяч людей.

В Петербурге стартовал прием заявок для волонтеров на Евро-2020. Во время Чемпионата Европы планируется задействовать более 1,5 тысяч людей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

С каждым кандидатом будут проводить собеседование, где проверят личностные качества. Желающим стать волонтерами необходимо продемонстрировать свой уровень владения языками.

Каждый доброволец получит фирменную одежду с символикой турнира, а также возможность бесплатного проезда во время Евро-2020 и бесплатное питание. На этой неделе в рамках ПМЭФ представят посла волонтерской программы.

Напомним, Чемпионат Европы состоится следующим летом на 12 стадионах 12 городов 12 национальных ассоциаций УЕФА. В финале примут участие 24 сборные по футболу.

Ранее мы писали, что стали известны соперники "Зенита" на первых сборах после отпуска.

Фото: visit-petersburg.ru

Теги: волонтеры, евро 2020, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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