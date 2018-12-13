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Стали известны соперники "Зенита" на первых сборах после отпуска
Сегодня, 10:38
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arteliseev

Стали известны соперники "Зенита" на первых сборах после отпуска

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Чемпионы России по футболу ушли в летний отпуск 27 мая.

Как рассказала пресс-служба "сине-бело-голубых", команда снова соберется в Петербурге 14 июня. Первые тренировочные сборы после "каникул" пройдут в австрийском Зальфедене с 18 по 29 июня.

Там команда сыграет контрольные встречи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня). 

Не у всех игроков "Зенита" настал отпускной период. Например, Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев присоединились к российской сборной, которая готовится к матчам отбора на футбольный Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Колумбиец Вильмар Барриос может принять участие в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Словак Роберт Мак поможет своей национальной команде в матчах с Иорданией и Азербайджаном.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, рпл, сборы, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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