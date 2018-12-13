Стали известны соперники "Зенита" на первых сборах после отпуска

Чемпионы России по футболу ушли в летний отпуск 27 мая.

Как рассказала пресс-служба "сине-бело-голубых", команда снова соберется в Петербурге 14 июня. Первые тренировочные сборы после "каникул" пройдут в австрийском Зальфедене с 18 по 29 июня.

Там команда сыграет контрольные встречи с австрийским "Ваккером" (21 июня) и болгарским "Левски" (25 июня).



Не у всех игроков "Зенита" настал отпускной период. Например, Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев присоединились к российской сборной, которая готовится к матчам отбора на футбольный Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Колумбиец Вильмар Барриос может принять участие в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля. Словак Роберт Мак поможет своей национальной команде в матчах с Иорданией и Азербайджаном.

Фото: fc-zenit.ru