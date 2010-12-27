По данным ВОЗ в Мире каждые 40 секунд совершается один суицид и 20 попыток суицида.

В четверг, 21 ноября, стало известно о том, что в Петербурге стартовал первый в России форум против суицида "Скажи жизни ДА!". Его организовали российские психотерапевты.

Медики намерены решить проблему нехватки кадров. Кроме того, психотерапевты обсудят с создание новой государственной стратегии психотерапии. Также на форуме поднимут вопрос о принятии закона "О психотерапевтической помощи", который будет регулировать деятельность специалистов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире каждые 40 секунд совершается один суицид и 20 попыток. Известно, что Россия в этом списке занимает третье место.

Ранее мы сообщали о том, что прокуратура принудительно отправила в больницу не желающую лечиться туберкулезницу.

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