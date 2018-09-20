Прокуратура принудительно отправила в больницу не желающую лечиться туберкулезницу

Женщина с заразной формой болезни была опасна для окружающих.

Прокуратура Красногвардейского района привлекла к принудительной госпитализации уклоняющуюся от лечения женщину с заразной формой туберкулеза. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба структуры.

В ходе проверки выяснилось, что петербурженка с тяжелой формой туберкулеза состояла на учете в соответствующем диспансере, но уклонялась от лечения. Этим она ставила под угрозу здоровье окружающих, особенно детей, живущих с ней.

Прокурор обратился в суд с иском о госпитализации туберкулезницы в недобровольном порядке, поскольку женщине требовалось обязательное лечение. Суд поддержал прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

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Фото: Piter.TV