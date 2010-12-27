Индекс промышленного производства составил 104,5 %.

В пятницу, 15 ноя,ря, стало известно о том, что в Петербурге выросли объемы производства лекарств и одежды. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Смольном отметили, что за 10 месяцев индекс промышленного производства поднялся до 104,5 %. Рост зафиксирован в таких областях, как машиностроение, производство лекарств, одежды и обуви, а также в обрабатывающей отрасли.

Кроме того, в администрации Петербурга заявили, что рост объемов наблюдается на производстве металлоизделий, резиновых и пластмассовых изделий. Также в этот список попали предприятия по изготовлению напитков и изделий из дерева.

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