В Петербурге стартовал международный педагогический форум "Живая классика"

На нем собрались учителя русского языка и литературы со всей России и почти 60-ти стран.

В Петербурге с 20 сентября проходит четвертый Международный гуманитарный педагогический форум "Живая классика". Об этом сообщает телеканал "Сантк-Петербург".

По словам пресс-службы форума, на мероприятие приехали участники из 85 регионов России и 60 стран. В программе мероприятия: детский международный конкурс чтецов, детское читательское сообщество, детские творческие лагеря, международные телемосты.

Директор Департамента государственной политики Антон Четвертков заявил, что в ближайшем будущем форум "Живая классика" может стать брендом России.

Чтения и лекции проходят в Российском педагогическом университете Герцена, Академии талантов и Центре Медиаискусств Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проведут Кубок губернатора по робототехнике.

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