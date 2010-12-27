В Петербурге стартовал международный педагогический форум "Живая классика"

В Петербурге с 20 сентября проходит четвертый Международный гуманитарный педагогический форум "Живая классика". Об этом сообщает телеканал "Сантк-Петербург".
По словам пресс-службы форума, на мероприятие приехали участники из 85 регионов России и 60 стран. В программе мероприятия: детский международный конкурс чтецов, детское читательское сообщество, детские творческие лагеря, международные телемосты.
Директор Департамента государственной политики Антон Четвертков заявил, что в ближайшем будущем форум "Живая классика" может стать брендом России.
Чтения и лекции проходят в Российском педагогическом университете Герцена, Академии талантов и Центре Медиаискусств Петербурга.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге проведут Кубок губернатора по робототехнике.
Фото:pixabay
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