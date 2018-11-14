В Петербурге проведут Кубок губернатора по робототехнике

Конкурс организуют по личной просьбе нового главы города.

В Петербурге пройдет Кубок губернатора по робототехнике. Таким образом глава Смольного надеется привлечь школьников к перспективной и нужной профессии. Поручение организовать подобное мероприятие Александр Беглов дал во время рабочей поездки по Красногвардейскому району.

Политик отметил, что Петербургу необходимо создавать профессионалов в отрасли робототехники. Он добавил, что специальность сложная. но высокооплачиваемая в городе.

Также чиновник посетил Малоохтинский колледж и центр "пищевых инженерных, цифровых и роботизированных технологий". В учреждениях Беглов проверил готовность оборудования к работе.

Ранее Piter.tv писал о том, что робот "Федор" предложил создать аватаров для покорения Солнечной системы.

Фото: Pixabay.com

