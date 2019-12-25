Центр робототехники и нанотехнологий откроют в Петербурге

Объект будет располагаться по адресу: проспект Бакунина, 8, литера А.

В Петербурге вскоре откроется Центр робототехники, микроэлектроники и нанотехниологий. Об этом 24 июня на заседании городского правительства рассказал директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич.

Он отметил, что объект будет располагаться по адресу: проспект Бакунина, 8, литера А. Под объект приспособят особняк имени Н. М. Полежаева, который является памятником архитектуры.

Также Пратусевич рассказал, что у лицея появится еще один новый корпус. После реставрации он откроется в доме № 5 на Фурштатской улице.

Ранее мы сообщили о том, что выставка-проект "Подвиг возрождения" откроется в Большом Петергофском дворце.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)