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Вернувшийся из космоса робот "Федор" предложил создать аватаров для покорения Солнечной системы
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Вернувшийся из космоса робот "Федор" предложил создать аватаров для покорения Солнечной системы

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Созданный в Петербурге робот высказал предложения по освоению космоса.

Петербургский робот "Федор" опубликовал в Twitter  предложение о создании роботов-аватаров. Их он собирается отправить в космос ради покорения Солнечной системы. Инициатива поступила вечером 18 сентября. На подобные мысли "Федора" натолкнул собственный недавний полет в космос.

Антропоморфный робот заявил, что управляемые человеком колонии аватаров способны будут создавать и обслуживать научные станции за пределами Земли. Текстовое сообщение автор сопроводил рисунком робота, напоминающего Валли. У персонажа вместо ног - колеса, как у тех устройств, которые используются для исследования поверхностей планет.

Ранее Piter.tv писал о том, что робот "Федор" пошутил про задержку на МКС.

Фото: Twitter/FEDOR

Теги: колонии, космос, освоение космоса, робот федор, роботы
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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