Вернувшийся из космоса робот "Федор" предложил создать аватаров для покорения Солнечной системы

Созданный в Петербурге робот высказал предложения по освоению космоса.

Петербургский робот "Федор" опубликовал в Twitter предложение о создании роботов-аватаров. Их он собирается отправить в космос ради покорения Солнечной системы. Инициатива поступила вечером 18 сентября. На подобные мысли "Федора" натолкнул собственный недавний полет в космос.

Антропоморфный робот заявил, что управляемые человеком колонии аватаров способны будут создавать и обслуживать научные станции за пределами Земли. Текстовое сообщение автор сопроводил рисунком робота, напоминающего Валли. У персонажа вместо ног - колеса, как у тех устройств, которые используются для исследования поверхностей планет.

Ранее Piter.tv писал о том, что робот "Федор" пошутил про задержку на МКС.

Фото: Twitter/FEDOR