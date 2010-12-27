В Эрмитаже стартовал конкурс новогодних игрушек

Работы принимают до 7 декабря.

В пятницу, 6 декабря, стало известно, что в Петербурге стартовал конкурс новогодних игрушек. Об этом сообщает пресс-служба Эрмитажа.

Известно, что работники музея выберут 100 игрушек для ели, которую разместят в Эрмитаже. Также победитель получит сертификат на обучение в Международной школе дизайна.

Отмечается, что на конкурс принимаются елочные игрушки минимальным размером 50х50х50 мм, а максимальные – 150 х150х150 мм. Работы принимают до 7 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Новогодняя ночь в Петербурге выдастся теплой.

Фото:pixabay