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Новогодняя ночь в Петербурге выдастся теплой
Сегодня, 6:18
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Alena_Zinovieva

Новогодняя ночь в Петербурге выдастся теплой

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С 31 декабря на 1 января в городе ожидается плюсовая температура.

Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в новогоднюю ночь. По предварительному прогнозу, с 31 декабря на 1 января в городе на Неве ожидается плюсовая температура. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса.

В новогоднюю ночь столбик термометра в Северной столице будет держаться на уровне плюс 2-4 градуса. К утру 1 января может похолодать до нуля градусов. Праздничная ночь в этом году будет облачной с небольшими осадками.

Согласно статистике прошлых лет, обычно в этот день наблюдается минусовая температура. В среднем 31 декабря в Петербурге наблюдается минус 5 градусов. Однако в последние пару лет эта тенденция изменилась. Так, в 2019 году в новогоднюю ночь было плюс 1, а в 2018 — плюс 4.

Ранее Гидрометцентр пообещал россиянам "пятнистые" осадки в декабре.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, новый год, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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