В Петербурге стартовал капитальный ремонт театра "Буфф"

Учреждение будет работать для посетителей в обычном режиме.

В театре "Буфф" на Заневском проспекте начался первый этап капитального ремонта. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем tg-канале.

В настоящее время стартовал демонтаж крыши. Ее полностью заменят и утеплят, поскольку в периоды сильных дождей верхний этаж здания регулярно затапливало. Кровлю приведут в порядок до 15 сентября. Кроме того, к 2026 году намерены заменить витражи и отреставрировать фасад театра.

Отмечается, что, несмотря на ремонт, для зрителей учреждение будет работать в обычном режиме.

Ранее специалисты "Мостотреста" завершили ремонт Поцелуева моста, который повредился во время аварии с автобусом 10 мая.

Фото: Telegram / Пиотровский Online