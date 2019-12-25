Ремонт Поцелуева моста завершился

Реставраторам удалось соединить хрупкий чугун, который был отлит более ста лет назад.

Специалисты "Мостотреста" завершили ремонт Поцелуева моста, который повредился во время аварии с автобусом 10 мая. Напомним, тогда пассажирский автобус с людьми упал в воду. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Фрагменты поврежденной решетки достали водолазы. Одно из звеньев изначально оценивалось как не подлежащее восстановлению. Реставраторам удалось соединить хрупкий чугун, который был отлит более ста лет назад.

Историческую решетку моста восстановили. Ее вернули на место. Отметим, что эта часть перил была изготовлена в прошлом веке на заводе "Русский провиданс" в Мариуполе.

Ранее мы рассказали, куда исчезают замки с мостов Петербурга.

Фото: Telegram / Дороги и мосты Петербурга