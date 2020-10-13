Недолгая жизнь символа вечности. Куда исчезают замки с мостов Петербурга?

Жизнь такого замка заканчивается тогда, когда его обнаруживает специалист.

В Петербурге, как и во многих других городах мира, существует свадебная традиция вешать замки с инициалами влюбленных на мосты. Чаще всего для металлического замка в форме сердца выбирают переправы в центре города ― Поцелуев мост, Мало-Конюшенный, Иоанновский у Петропавловской крепости. Как оказалось, в "Мостотресте" не совсем рады такой традиции, так как это наносит ущерб мосту. Чтобы не разрушать романтический обряд на предприятии придумали альтернативу ограде и перилам ― специальные конструкции. Piter.TV решил подробнее разобраться в вопросе и узнать, как долго может продержаться на мосту такой символ вечности, и куда он отправляется после.

Любые лишние детали на мосту мы обязаны в течение двух часов после обнаружения демонтировать. Мосты ― это объекты культурного наследия, они охраняются законодательством. Согласно ему, мы должны держать мосты и набережные в том виде, в котором они нам достались. рассказал пресс-секретарь СПб ГБУ "Мостотрест" Владимир Головашов.

Мониторингом объектов ― набережных, мостов и путепроводов ― занимается инженер по надзору. С определенной периодичностью, который указан в его графике, он осматривает их и при наличии замков выписывает задания специалистам, которые затем снимают элементы. Большинство из них вынуждены утилизировать, но некоторые, самые интересные, забирают к себе на стену.

Чтобы не портить мосты, но при этом не уничтожать традицию на предприятии решили установить несколько конструкций, на которых вешать замочки можно. Это позволяет избежать облупившейся краски и позолоченного покрытия. Одна из них находится на Поцелуевом мосту, другая ― на Тройном мосту у набережной канала Грибоедова за Спас-на-Крови. На втором некоторые молодожены предпочли металлическому сердцу медицинские маски, в итоге конструкция на данный момент выглядит следующим образом.

Как выяснилось, в течение сегодняшнего дня, 13 октября, конструкцию очистят от масок. В "Мостотресте" огорчены, что петербуржцы решили именно таким образом "преобразить" романтическое место. На предприятии считают, что подходящей локацией для того, чтобы отдать дань памяти погибшим медикам, является стихийный мемориал на Малой Садовой, а на мосту "разводить грязь" ни к чему.

Если сама конструкция с замком еще гармонично выглядит, то просто тряпичные изделия, особенно б/у, создают не очень приятный вид и принуждают других так же делать. сказали в пресс-службе.

Конструкция оказалась облеплена индивидуальными средствами для защиты органов дыхания буквально за несколько дней. И ранее там появлялись одиночные маски, однако это не было массово. В "Мостотресте" признались, что немного "не уследили", и сегодня надеются это исправить.

Текст: Надежда Сибилева

Видео и фото: Piter.TV