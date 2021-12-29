В Петербурге стартовал фестиваль VOLKOV ManiFESТ

В последний день фестиваля, 7 января, прозвучит программа "Слушай, Петербург". Музыканты исполнят оригинальные версии известных песен, написанных в Ленинграде композиторами, ставшими классиками XX века.

В Петербурге проходит Восьмой фестиваль VOLKOV ManiFESТ контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова, передает 4 января телеканал "Санкт-Петербург".

В концертном зале "Яани кирик" в течение четырех дней будет проходить фестиваль. Откроет программу "Мистерией к Рождеству" ансамбль Novoselie. Среди участников Аркадий Шилклопер — этнограф, музыкант, он отвечает за музыкальную мистерию.

На разных площадках города будет звучать от академического бэкграунда, авангарда, поставангарда, джаза и арт-рока до фолка, экспериментального рока, минимализма и этно-барокко. Отмечается, что организаторы соблюдают все правила безопасности: проверяют QR-коды и выдают маски.

В последний день фестиваля, 7 января, прозвучит программа "Слушай, Петербург". Музыканты исполнят оригинальные версии известных песен, написанных в Ленинграде композиторами, ставшими классиками XX века.

Ранее Петербург провел более 500 деловых международных мероприятий в 2021 году.

Фото: pexels

