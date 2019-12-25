В Петербурге стартовал фестиваль "Серебряная лира"

Из-за пандемии коронавируса в нем принимают участие только российские исполнители.

В Петербурге стартовал XI международный фестиваль камерного исполнительства "Серебряная лира". Он пройдет с 30 октября по 6 ноября. Из-за пандемии коронавируса в нем принимают участие только российские исполнители.

Место проведения концертов открытия (Молодежный камерный оркестр) и закрытия фестиваля (гала-концерт в честь Антонио Вивальди) – Большой зал Филармонии, остальные выступления состоятся в Малом зале имени Глинки.

Для ценителей камерного исполнения выступят фортепианный "ПетРоДуэт" Анастасии Рогалевой и Дмитрия Петрова, которые исполнят сюиты Разхманинова. Кроме того, запланированы выступления джаз-квартета под руководством вибрафониста Алексея Чижика, трио братьев Бессоновых, а также фортепианное трио Филармонического общества Санкт-Петербурга.

Сольные выступления запланированы у виолончелиста Алексея Жилина и пианистки Инги Дзекцер.

Отметим, что из-аз пандемии другой известный петербургский фестиваль решили отменить – такая участь постигла "Площадь Искусств".

Фото: philharmonia.spb.ru