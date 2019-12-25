Фестиваль "Площадь Искусств" в Петербурге отменен из-за коронавируса

Однако некоторые концерты в программе фестиваля планируется провести отдельно.

Международный фестиваль "Площадь Искусств" в Петербурге не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Решение об отмене события, запланированного на вторую половину декабря, приняли в Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Об этом 30 октября ТАСС рассказал заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.

Петровский отметил, что принято принципиальное решение об отмене фестиваля. Однако определенные концерты, которые входили в программу фестиваля (например, концерт Юрия Темирканова), планируется провести отдельно, вне фестиваля. При этом заместитель художественного руководителя Филармонии добавил, что все это произойдет в том случае, если из-за пандемии коронавируса в Петербурге не "приостановится" концертная жизнь, как весной 2020 года.

Отмена фестиваля "Площадь Искусств" стала второй за всю его историю. Причиной первой отмены фестиваля стала реставрация Большого зала Филармонии.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пройдет первый городской театральный квест для детей под названием "БДФКвест".

Фото: philharmonia.spb.ru