БДФквест приурочен к проходящему в эти дни Международному Большому Детскому Фестивалю.

В четверг, 29 октября, стало известно, что в Петербурге пройдет первый городской театральный квест для детей Театральная доставка под названием "БДТквест".

Квест приурочили к проходящему в эти дни Международному Большому Детскому Фестивалю. Организаторы отмечают, что проект развивает идею присутствия театра в любом месте, в любое время благодаря онлайн-сервису. Интерактивная выставка будет интересна и малышам, и их родителям. В Петербурге и еще 8 городах России размещены плакаты с с закодированным видео-изображением, которое считывается гаджетом (смартфоном или планшетом) при помощи программы распознавания QR-кода. Участники квеста регистрируются на сайте (https://grandkidsfest.ru/quest) и начинают игру. Герои видеозаписей рассказывают историю и дают задание. Те, кто выполняют все задания - становятся претендентами на получение ценных призов.

Пожалуй, наш квест сегодня одна из немногих доступных и безопасных форм культурного досуга для детей, да еще и на свежем воздухе, да и в компании с современными технологиями, гаджетами. Нет сомнений, что это лучшая альтернатива онлайн, от которого все изрядно устали отметил народный артист России, Художественный руководитель Международного Большого Детского Фестиваля Сергей Безруков

Квест пройдет с 1 по 30 ноября. Для участников разного возраста создали три маршрута разной степени сложности. Искать задания стоит в пространствах "Севкабель Порт", "Никольские ряды", во дворе театрально-культурного комплекса "Новая сцена", а также в ТД "Пассаж" и в театрах (БТК, "Karlsson Xaus").

Ранее мы писали, что в ноябре пройдет онлайн-фестиваль "Мир без наркотиков".

Фото: предоставлено организаторами