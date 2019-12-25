Онлайн-фестиваль "Мир без наркотиков"

Своими историями поделятся музыканты и актеры.

Ежегодный фестиваль "Мы выбираем жизнь! Мир без наркотиков" в этом году пройдет в формате онлайн. Музыканты, актеры, художники, поэты и барды, которые выступят на мероприятии, уверены, что из любого состояния депрессии и зависимости есть выход, рядом всегда найдутся люди, которые готовы помочь и поддержать.

Фестиваль является откровенным диалогом с известными людьми и творческой молодежью, которым удалось справиться с алкоголизмом, наркоманией и другими зависимостями. В нем примут участие рок-группы Разные Люди, Башаков BAND, ЭлектропартиZаны, Площадь Восстания. Своей историей поделятся Петр Мамонов из "Звуки Му", Олег Гаркуша из АукцЫона и другие.

Зрители услышат непростые рассказы молодых людей, которые прошли реабилитацию. В студии пройдет встреча с психологами.

"Мы выбираем жизнь!" начнется в 16:00 на телеканале "Теледом", также будет трансляция на площадках в Интернете.

Фото: предоставлено организаторами