В Петербурге стартовал фестиваль "Балтийский дом"

Зарубежные спектакли покажут в онлайн-формате.

В четверг, 1 октября, в Петербурге стартовал XXX международный театральный фестиваль "Балтийский дом". В этом году мероприятие пройдет в измененном формате.

Сообщается, что российские постановки покажут на сцене театра, а вот зарубежные будут транслировать в сети. Генеральный директор театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб напомнил зрителям о мерах санитарной безопасности.

Фестиваль открыл спектакль "Онегин-Блюз" под руководством столичного режиссера Михаила Цитриняка.

Мероприятие проходит с 1991 года. За это время на сцене "Балтийского дома" выступили более 260 театров из 27 стран мира.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет фестиваль "НеФОН 2.0".

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