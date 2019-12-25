Спикеры вместе с гостями обсудят самые важные вопросы в сфере сохранения культурного наследия.

Петербург часто называют городом-музеем, и каждое новое здание вызывает волну обсуждений среди экспертов и горожан. Не редкими являются и вопросы сохранения старых памятников. Этим полюсам – старому и новому посвящен фестиваль. Он будет проходить в особняке общества "Пальма" 4 и 5 октября. Здесь будет интересно всем, кто интересуется историей Петербурга и вопросами реставрации. Также в особняке будут фотовыставка и мастер-классы для детей и взрослых. Зарегистрироваться на фестиваль и познакомиться с программой можно по ссылке.

Место: Творческое пространство "ПАЛЬМА" (Пирогова пер., д. 18)

Стоимость: Бесплатно

Фото: ВК/ Фестиваль "НеФОН 2.0"