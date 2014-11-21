Старший лейтенант из Петербурга получил штраф за скупку бронежилетов Минобороны РФ

Военный знал, что имущество было похищено из воинской части.

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор старшему лейтенанту Виталию Вишневскому, признанного виновным в присвоении и сбыте имущества, добытом незаконным путем. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Установлено, что в июне прошлого года Вишневский приобрел у некоего лица два бронежилета-нагрудника и два броневых шлема за 109 371 рублей, хотя знал, что имущество ранее было похищено "продавцом" из воинской части. Кроме того, в сентябре-октябре Вишневский купил и затем сбыл предметы на 392 тысячи рублей, похищенные Антоном Сухоруковым. Приемопередатчики, антенны, аккумуляторные батареи вверили последнему по службе в Минобороны.

Дело рассмотрено в особом порядке, поскольку с обвиняемым Вишневским в ходе предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил. отметили в пресс-службе

Вишневскому назначили штраф в 150 000 рублей. Сухорукова же, служащим командиром роты 2 батальона связи воинской части, признали виновным в растрате и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что жителей Приозерского района заподозрили в похищении человека.

Фото: Википедия