Такие территории нужны горожанам для комфорта.

В Петербурге появится больше общественных пространств для прогулок для людей любого возраста. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы на телеканале 78.

Градоначальник отметил, что курс на развитие новых пространств во всех районах Петербурга взяли еще два года назад. Горожанам, считает Беглов, для комфортной жизни в мегаполисе нужны территории для прогулок с детьми, общения, зоны здоровья. Кроме того, необходимо учитывать интересы всех петербуржцев, разрабатывать инклюзивную безбарьерную среду.

В числе самых удачных подобных проектов Беглов упомянул Суздальские озера и набережную Охты, завоевавшую первое место на всероссийском конкурсе.

Фото: Piter.TV