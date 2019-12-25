В Петербурге появится больше общественных пространств для прогулок для людей любого возраста. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире программы на телеканале 78.
Градоначальник отметил, что курс на развитие новых пространств во всех районах Петербурга взяли еще два года назад. Горожанам, считает Беглов, для комфортной жизни в мегаполисе нужны территории для прогулок с детьми, общения, зоны здоровья. Кроме того, необходимо учитывать интересы всех петербуржцев, разрабатывать инклюзивную безбарьерную среду.
В числе самых удачных подобных проектов Беглов упомянул Суздальские озера и набережную Охты, завоевавшую первое место на всероссийском конкурсе.
Фото: Piter.TV
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