Проект благоустройства набережной Охты выиграл национальную премию по ландшафтной архитектуре

Премию в другой номинации получил также Бестужевский сад.

Петербургский проект по благоустройству территории набережной реки Охта завоевала национальную премию по ландшафтной архитектуре. Как сообщили в пресс-службе Смольного, жюри XI Российской нацпремии наградили проект в номинации "Лучший реализованный объект общественного пространства".

Отмечается, что береговая линия реки превратилась в современное общественное пространство, где сохранились пешеходные маршруты, появились велосипедные дорожки, спортивная зона, скейт-площадка и качественная уличная мебель. Территория комфортна для людей с ограниченными возможностями, родителей с колясками и пожилых людей. В Смольном подчеркнули, что таких проектов, как набережная Охты, в Петербурге хотят как можно больше. Работы над береговой линией реки продолжатся в 2021 году.

Премию получил и Бестужевский сад у ФНЦ реабилитации инвалидов имени Альбрехта, проект стал победителем в номинации "Лучший реализованный объект ландшафтной архитектуры социального назначения". Площадь благоустройства здесь составила почти 3,5 гектара, территория доступна и удобна для людей с ограниченными возможностями, а покрытие площадок и дорожек позволяет передвигаться горожанам с костылями, ходунками или протезами. Работы в саду также продолжат в следующем году.

30 общественных пространств и более 200 дворов благоустроили в Петербурге за год.

Фото: пресс-служба Смольного